Bouwplan voor dertig jongerenflats en uitbreiding Plus in Winterswijk: ‘We willen toch meer reuring?’

Vrachtwa­gen krijgt klapband en vliegt in de fik op A18: weg richting Varsseveld weer open

Door een vrachtwagenbrand bij Doetinchem was de A18 in de richting van Varsseveld dinsdagmiddag gesloten. De vrachtwagen, die ruim 30.000 kilo grind vervoert, kreeg een klapband waarna deze in de fik vloog. Door het incident stond er een flinke file en moest het overige verkeer omrijden.