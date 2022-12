Marieke coacht samengestelde gezinnen: ‘Het is vaak erg complex, ideaal wordt het nooit’

Uit verhalen van haar cliënten weet ze hoe moeilijk het is om twee gezinnen samen te laten smelten in een huishouden. ,,Maar ik weet het ook uit eigen ervaring”, zegt Marieke Jansen uit Winterswijk. Anderhalf jaar geleden begon ze haar praktijk als stiefoudercoach.



Inmiddels is ze actief op internet met podcasts, blogs en onlinetrainingen. Haar consults doet ze vaak via de laptop. ,,Dat is tijdens de coronacrisis begonnen en werkt eigenlijk heel goed. Dus ik ben ermee doorgegaan.”



Jansen is maatschappelijk werker van beroep en geeft al jaren les aan studenten van hogeschool Saxion.