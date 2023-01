Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand in zorgboerderij bij Winterswijk

met video ‘Moeilijke woorden zijn stom’; beste redactie van Nederland neemt dagje onze krant over

De beste redactie van Nederland? Dat zijn de journalisten van het blad De Flits, een blad van en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze zijn voor één dag de hoofdredacteur van De Gelderlander in de Achterhoek. ,,Natuurlijk zijn we best een beetje trots.”

26 januari