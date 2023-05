Chris is verliefd op de ‘goddelijke’ Citroën DS, ofwel de snoek: ‘Toen ik 16 was kocht ik mijn eerste, bijna dan’

KEIVERLIEFD OP MIJN AUTO Als 7-jarige zag Arn een Citroën DS en hij wist meteen: ‘Die wil ik later ook’ (en nu heeft hij er al drie gekocht)

Toen Arn Zuyderduin zeven jaar oud was, zag hij op vakantie met zijn ouders in Frankrijk voor het eerst een Citroën DS rijden. Hij wist meteen: zo een wil ik later als ik groot ben ook. Zijn ouders lachten hem destijds uit, maar inmiddels rijdt de Amersfoorter in zijn derde Citroën DS.