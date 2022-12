Erepenning van Winterswijkse bekendheid op Marktplaats: museum grijpt kans

Ereburger Winterswijk

Bernard Stegeman (1877-1952), geboren in buurtschap Huppel, is een bekend persoon in Winterswijk. Hij was onderwijzer aan school M, nu de Stegemanschool genoemd. Ook schreef hij boeken in Achterhoeks dialect. In 1952 werd hij benoemd tot ereburger van Winterswijk en tevens Ridder in de de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed datzelfde jaar.



Op de medaille werd de afgelopen week tot wel 200 euro geboden. Dat de erepenning nu in het museum in Winterswijk komt te liggen, stelt de verkoper tevreden. Er was heel veel interesse voor en ze kreeg ook hogere biedingen, maar vindt dat de medaille in het museum thuishoort.



Het museum heeft de penning kunnen kopen dankzij een sponsor.