Flats Winterswijk blijven minimaal jaar langer staan door ‘massaverblijf vleermuizen’: ‘We kunnen pas slopen als ze weg zijn’

Column Weg uit het Westen Het is geweldig wonen in het land van kroamschudd’n en carbid­schie­ten: je moet wel bestand zijn tegen een beetje kneuterig­heid

Het mooiste waarschuwingsbord van Nederland staat op de Varkensmarkt in Lichtenvoorde. Midden op het pleintje is met geweld een ijzeren buis in de grond geslagen. Daarbovenop een rechthoekig bordje met de tekst: Let op! Struikelgevaar. Eromheen liggen hooguit vier, vijf verschoven klinkertjes.