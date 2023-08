Geluksniveau inwoners Winterswijk hoger dan landelijk gemiddelde

Geen visa voor Indonesi­sche 'zorgzus­ters' die naar Twente willen

De teleurstelling is groot. Indonesische studenten die vanaf deze zomer zouden gaan werken in de zorg in Enschede en later mogelijk elders in Twente en de Achterhoek, komen voorlopig niet. De Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Zo lang dat loopt, geeft de IND geen visa af.