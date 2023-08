Mislukte plofkraak in Bocholt: sigaretten­au­to­maat houdt geld én sigaretten vast

Aan de Frankenstrasse in Bocholt hebben onbekenden zondagmorgen geprobeerd een sigarettenautomaat op te blazen. Rond 9.45 uur werd de buurt opgeschrikt door een harde knal. Met een vuurwerkbom was geprobeerd via het uitgiftevak de automaat te ontzetten. Tevergeefs echter: het apparaat had geld noch sigaretten vrijgegeven.