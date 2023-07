Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Winterswijk vandaag

Toch snel infoavond mét COA over structure­le opvang vluchtelin­gen in Doetinchem

Doetinchem houdt zo snel mogelijk na het zomerreces een info-bijeenkomst over de realisatie van een structurele opvang voor vluchtelingen in de gemeente. Hiervoor worden in elk geval het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en woningbouwvereniging Sité Woondiensten uitgenodigd.