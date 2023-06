Gooi je blikje of fles vooral níet in de afvalbak: met deze oranje vondst help je de statiegeldjagers

Geen zin om het lege blikje of plastic flesje mee naar huis te nemen? Gooi het níet in de vuilnisbak, maar zet het in de feloranje statiegeldbeugel.



De gemeentereiniging is je er dankbaar voor. Toen in april statiegeld op blik werd ingevoerd, vreesde die voor rotzooi bij veel afvalbakken, omdat mensen er op jacht naar gratis geld, in zouden gaan graaien. Terecht, blijkt nu.