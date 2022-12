Internationaal gezochte en gevaarlijke Oekraïner opgepakt in Winterswijk

updateDe 50-jarige man die donderdagavond in Winterswijk is opgepakt blijkt de gevaarlijke voortvluchtige Oekraïner te zijn, die eind oktober ontsnapte uit een psychiatrische inrichting in Bedburg-Hau. Dat bevestigen politiebronnen aan de Gelderlander .

De man bedreigde op 31 oktober in Vreden (vlakbij Winterswijk) een automobilist met een stanleymes. De bestuurder werd gedwongen uit te stappen, waarna de Oekraïner er met de auto vandoor ging. De wagen werd recent in Renkum teruggevonden. Van de man zelf ontbrak elk spoor.

De Oekraïner is geen recente oorlogsvluchteling maar verblijft al langere tijd in deze contreien. Hij zat in de kliniek na een veroordeling. Hij geldt als gevaarlijk. Zeker rond Arnhem en in de grensstreek keek de politie daarom al weken scherp naar de man uit.

Inbraak

De voortvluchtige misdadiger werd gepakt bij een inbraak in Winterswijk. De Oekraïner probeerde rond 22:00 uur probeerde in te breken aan de Dwarseweg. Aangezien er mogelijk sprake was van een vuurwapen, hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. Daarop kon de man worden overmeesterd. Er werd uiteindelijk een luchtdrukwapen aangetroffen en in beslag genomen.

De Oekraïner zit momenteel vast. De rechtbank in Amsterdam beslist over zijn overlevering aan Duitsland.

De kliniek in Bedburg-Hau ligt vlak over de grens: vanaf Nijmegen is het 30 kilometer, vanuit ’s-Heerenberg nog geen 20.

