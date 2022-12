Kerstpakket complete verrassing: Winterswijkers krijgen extraatje ‘omdat ze het verdienen’

Vroeger en nu: kruising singel en Haaksber­ger­straat, nog altijd even druk (en er ligt een schuilkel­der)

ENSCHEDE - De kruising van de Haaksbergerstraat met de Pathmossingel en de Getfertsingel is altijd een druk verkeerspunt geweest, maar in de bebouwing rondom is er in al die jaren weinig veranderd. Het was niet mooi genoeg om te slopen, zou je schamper kunnen zeggen. De ANWB-borden richting Duitsland, Oldenzaal en Eibergen zijn inmiddels wel verdwenen, omdat de singel en de weg richting Haaksbergen niet meer bedoeld zijn als doorgaande route - hoewel veel Enschedeërs daar nog anders over denken.

21 december