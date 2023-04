Kersverse museum-directeur Villa Mondriaan gaat het helemaal anders doen: ‘Een radicale stap’

Lezersmenu Dijk59 in Losser: een dijk van een familiebe­drijf

Dijk59 is het gezellige familierestaurant van Lucién en Leoni Game in het groene buitengebied van Losser. Gastvrijheid, gemoedelijkheid en goed eten gaan er hand in hand. Het lezersmenu van mei is daarvan het bewijs.