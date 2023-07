Lichte bewolking in Winterswijk vandaag

Onrust door statiegeld op bekers bij evenemen­ten: dreigt het einde voor een spontaan rondje?

Tien bier en geen lege bekers om in te leveren? ,,Dat wordt dan 15 munten, want u moet per beker ook een half muntje statiegeld betalen.” Dit weekend is dat de nieuwe realiteit, als de plasticregels voor open evenementen in gaan. De jaarlijkse Zomermarkt in Lichtenvoorde is één van de eerste evenementen waar dit geldt, en daar is onrust over.