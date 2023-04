Meer woningen gebouwd in de gemeente Winterswijk

Grootste stoelen­dans ooit staat in geheugen van Rob uit Beltrum gegrift: ‘Als een heer stond ik mijn stoel aan een meisje af’

EIBERGEN - Rob Ratering (59) keerde zondag even terug naar de jaren van zijn jeugd. Ruim 50 jaar geleden deed hij als 7-jarig jochie mee aan de grootste stoelendans ter wereld die toen even verderop op de Maat werd gehouden. De beelden kwamen in het Polygoonjournaal terecht. „Afgelopen week kwam het weer voorbij en: daar ben ik geweest!”