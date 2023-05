Met dit wapen schakelt bank plofkrakers effectief uit

In de Duitse grensstreek vinden regelmatig plofkraken plaats bij geldautomaten. Kort geleden nog werd Stadtlohn opgeschrikt door een zware explosie. In Legden (over de grens bij Winterswijk) was het in de nacht van maandag op dinsdag ook bijna raak. Bijna, omdat een probaat middel kennelijk de plofkraker(s) verjoeg. Mist als wapen tegen plofkrakers.