Met Unox-muts op en in badkleding rennen hardlopers van Winterswijk naar Nieuwjaarsduik in Scheveningen

MET VIDEOWINTERSWIJK – De aanloop van de Unox Nieuwjaarsduik in Scheveningen is vrijdagmorgen begonnen. In het buitengebied van Winterswijk begonnen zo’n veertig hardlopers aan de langste aanloop ooit van 226 kilometer.

Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk, gaf rond 09.00 uur het startschot. ,,We lopen in een estafette van Winterswijk naar Scheveningen”, zegt Nieuwjaarsduik-voorzitter Alex Schuttert.



De fanatiekelingen liepen alleen in zwemkleding, anderen in een hardlooptenue met een Unox-muts op. Met muziek van een orkest op de achtergrond vertrokken de lopers richting de ijsbaan om bij atletiekvereniging av Archeus in Winterswijk te eindigen. Daar gaven ze de Unox-muts door aan de volgende lopers.

De afgelopen twee jaar kon er geen nieuwjaarsduik worden gehouden wegens corona. Daarom besloot de organisatie dit jaar groots uit te pakken met de langste aanloop ooit.

In Winterswijk was vrijdagmorgen de start van de aanloop naar de nieuwjaarsduik in Scheveningen, op 1 januari.

,,Winterswijk heeft natuurlijk het woord winter in zijn naam”, zegt Schuttert over de keus voor de Achterhoekse plaats als startpunt. ,,De nieuwjaarsduik is gekoppeld aan de winterperiode, dus dat vonden we wel een mooie beeldspraak.” Uiteindelijk zal door het hele land worden hardgelopen, om op 1 januari te eindigen op het strand in Scheveningen. Daar zal het nieuwe jaar worden geopend met een koude duik in het water.

Joris Bengevoord is trots dat Winterswijk is gekozen als startplaats. “We hebben met de ijsbaan en de atletiekvereniging natuurlijk ook heel veel te bieden. Dit past gewoon heel goed bij Winterswijk. Mooi ook dat alle verenigingen hunnen schouders er onder zetten om dit te organiseren.” De route wordt na Winterswijk vervolgd door de Achterhoekse plaatsen Lievelde, Harreveld, Zelhem en Doetinchem. Ook in Didam en Arnhem zal er gelopen worden. “Het is hier hartstikke gezellig en iedereen heeft het goed naar zijn zin”, zegt Schuttert. “We zijn hier op een fantastische locatie enthousiast ontvangen door de burgemeester en alle andere mensen.”

Waar de ene hardloper een duikbril op had, liep de ander in een boevenpak. Het mag al snel duidelijk zijn dat het vandaag niet draait om een wedstrijd, maar een ludieke actie. De groep van veertig mensen blijft ook gezamenlijk rennen richting de finish. Een van de lopers, gekleed in een zomers Hawaii-shirt, was Thijs Meijer uit Scheveningen. “Ik ben hier gisteravond al gekomen, mijn tante woont in Winterswijk namelijk.” Thijs geniet van de omgeving. “Ik vind het hier een mooie plek. Vandaag is het lekker hardlopen en gezellig met familie zijn.”

Jorn (13) en Froukje (15) Stegeman waren een van de weinigen die enkel in badkleding aan de tocht van vijf kilometer begonnen. Broer Jorn in een zwembroek en zus Froukje in een bikini met zwemflippers om haar armen. “Dat was eigenlijk mijn idee”, lacht Froukje. “Het was wel echt een uitdaging om in de koud door te blijven rennen”, zegt Jorn. “Vooral de start was erg koud”, vervolgt zijn zus. “Maar als je eenmaal loopt is het goed te doen vond ik. Het was echt superleuk om te doen en we hadden een mooie groep mensen om ons heen.”

Op 1 januari trotseert een grote groep mensen de echte koud in Scheveningen. Ook Thijs Meijer is in zijn woonplaats aanwezig bij de traditionele nieuwjaarsduik. “We gaan eerst oud en nieuw vieren en daarna met een groep van ongeveer tien vrienden de zee in.” Jorn en Froukje nemen op 1 januari een duik in het water in Winterswijk. De koud ondergaan is niet voor iedereen weggelegd, weet ook burgemeester Bengevoord. “Nee, ik ben zelf niet van de nieuwjaarsduiken. Ik moet op nieuwjaarsdag altijd even bij komen”, zegt Bengevoord met een glimlach.

