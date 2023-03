Migrantenpension op Beatrixpark in Winterswijk van de baan

Have A Nice Day? Dancefesti­val mag ondanks boze buren gewoon in Borculo gehouden worden

Have A Nice Day. Zo heet het dancefestival dat, na jaren in Eibergen, sinds 2019 in Borculo wordt gehouden. Tot verdriet van enkele omwonenden van openluchttheater ’t Galgenveld. Hun bezwaren zijn nu deels gegrond verklaard, maar de vergunning blijft overeind.