Monumentale eiken blijven voorlopig staan: ‘Gezonde bomen kappen is niet meer van deze tijd’

Fietser mishandelt 17-jarige scooterrij­der en vlucht: politie zoekt getuigen

Een ongeveer 18-jarige man op een fiets heeft dinsdag 11 april een 17-jarige scooterrijder op de Varsseveldseweg in Doetinchem belaagd en zo ernstig mishandeld dat deze medische behandeling nodig had. De politie is dringend op zoek naar de aanvaller en hoopt dat getuigen iets gezien hebben waardoor zijn aanhouding mogelijk wordt.