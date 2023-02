Ook Bronckhorst en Winterswijk doneren 1 euro per inwoner voor hulp na aardbeving: ‘Geld voor drinkwater en tenten’

Syrische Needenaar Mohannad start inzame­lings­ac­tie: ‘Vooral warme kinderkle­ding nodig’

Ruim zes jaar geleden kwam hij naar Nederland, op de vlucht vanwege de oorlog in zijn geboorteland Syrië. Nu is Mohannad al Mohammad (37) de stuwende kracht achter een inzamelingsactie voor zijn achtergebleven landgenoten, die getroffen zijn door de aardbevingen in Turkije.