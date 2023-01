Parkeerplaatsen weg, auto’s geweerd: Winterswijk krijgt groener centrum

,,Gelukkig zien ze in dat de weekmarkt een belangrijke factor is van het bruisende Winterswijk’’, verzucht voorzitter van de marktvereniging Jan Pleiter. Hij is blij met de nieuwe plannen.

Al tweeënhalf jaar wordt er gepraat over herinrichting van de Markt in Winterswijk. Het plein is te kaal en het wordt er te warm. Bomen en ander groen moeten het plein hittebestendiger maken, legt wethouder Elvira Scheper uit.

Geen parkeerplaatsen meer

Bovendien krijgen voetgangers en fietsers een hoofdrol en worden auto’s geweerd. Het doorgaand verkeer verdwijnt en de parkeerplaatsen worden opgeheven. Rond de Markt wordt wel gezocht naar parkeerruimte voor mindervaliden. Ook komen er zogenaamde kiss-and-rideplekken waar bezoekers van het centrum kunnen worden afgezet door automobilisten.

,,Gelukkig zijn er genoeg parkeerplekken rond de Markt om dit op te vangen’’, aldus wethouder Schepers, die laat weten dat er ook oplossingen komen om fietsen te parkeren.

Er spelen verschillende belangen, geeft ze toe. De horeca wil graag mooie terrassen, terwijl de winkeliers willen dat hun klanten makkelijk bij hun zaak kunnen komen. Automobilisten willen graag de doorgang houden op de markt, terwijl wandelend publiek niet van de sokken gereden wil worden.

Afsluiting belangrijk discussiepunt

De afsluiting van de Markt voor auto’s is een belangrijk discussiepunt in alle gesprekken die er zijn gevoerd met belanghebbenden. Door die afsluiting wordt de Burgemeester Bosmastraat een doodlopende weg, want ook het Vrijheidspark is afgesloten voor autoverkeer. ,,We gaan de hele verkeerscirculatie van het centrum meenemen in de plannen’’, aldus Schepers.

,,Je kunt niet iedereen tevreden stellen’’, erkent ook Carlijn Kiekebosch van restaurant De Zwaan, die als bestuurslid van de plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland bij de voorbesprekingen zat. ,,De plannen worden goed voorbereid en ik zie het helemaal positief in.”

Er is nog geen ontwerpplan. Dat wordt pas gemaakt als 16 februari de raad akkoord is gegaan met de uitgangspunten.

Jan Pleiter is blij dat de weekmarkt op het plein blijft: ,,We leveren wel zes plekken in ten opzichte van de situatie voor corona, maar dat doen we graag voor een betere inrichting van de Markt. Bomen zijn erg welkom. Vorig jaar hebben we meerdere keren op zaterdag eerder op moeten breken omdat de kazen wegsmolten.”

