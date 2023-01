Speeltuin en buurtcentrum ’t Kreil krijgt nieuwe plek naast oude politiebureau: ‘Mooie kans voor ons’

Publiek kan in Enschede fluiten naar het decor van Die Zauberflö­te

Ziekte treft de Nederlandse Reisopera. Er zijn te weinig mensen ‘achter de schermen’ over om de opera Die Zauberflöte in vol ornaat en met decor uit te voeren. Bij de première in het Willem Wilmink theater in Enschede dus geen decor, geen kostuums.

11 januari