Fysiothera­peut (36) was nog niet veroor­deeld of hij misbruikte alweer andere cliënten: 'Veel fouten gemaakt’

Een psycholoog onderzoekt wat er mis is met een 36-jarige fysiotherapeut uit Dieren. De man zou zich opnieuw zou hebben vergrepen aan meerdere vrouwen op de behandeltafel in Dieren en Terborg. Dat bleek vrijdag op de rechtbank in Zutphen. De verdachte blijft tot zijn berechting komende december in de cel. Hij zit sinds eind mei vast.