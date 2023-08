Jouke Pater (91) is redders dankbaar na brand in chalet in Haaksber­gen: ‘Een wonder dat ik het kan navertel­len’

Ruw ontwaakte hij dinsdagochtend uit een diepe slaap, heftig wakker geschud door een campinggast. Die zag grijszwarte rook uit het brandende vakantiechalet van Jouke Pater (91) in Haaksbergen komen. „Als die man een paar minuten later was geweest, hadden ze mijn begrafenis moeten regelen.”