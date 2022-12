Uitstel voor cultuurkwartier Wooow Winterswijk: onderzoek naar alternatieven, zoals RK Jacobuskerk

Met video Radeloze Duitsers massaal naar apotheek in Dinxperlo voor koortsrem­mers voor kinderen

Door een schreeuwend tekort aan paracetamol en ibuprofen voor kinderen, rijden radeloze Duitse ouders massaal de grens over voor kindermedicatie. Bij Apotheke A3 in Dinxperlo loopt het storm. ,,Het is hier momenteel echt een gekkenhuis”, zegt Raymond Brunink.

21 december