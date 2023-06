Vandaag kans op bewolkte dag in Winterswijk

In bikini of blote bast winkelen? Vergeet het maar: ‘Het is hier geen zwembad’

Een jong stel van wie de vrouw in bikini en de man enkel een korte spijkerbroek droeg, was de druppel. Het duo werd de Jumbo in Doetinchem uitgestuurd. Sindsdien hangt er een A4-tje op de winkelruit: ‘T-shirt verplicht'.