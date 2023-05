Wethouder Wim Wassink in het nauw door Groenloseweg: raad stemt tegen herinrichting

Ruzie bij azc Winters­wijk loopt flink uit de hand: twee bewoners gewond en aangehou­den

Een ruzie tussen twee bewoners van het asielzoekerscentrum in Winterswijk dwong de politie zondagmiddag in te grijpen bij het complex aan de Amstelstraat. Beide bewoners zijn bij het incident gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Zij zijn later aangehouden voor verder onderzoek.