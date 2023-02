Winterswijk schroeft aantal asielzoekers op azc terug naar 400: ‘Er komt ruimte voor statushouders’

Politie stemt in met onafhanke­lij­ke evaluatie naar gevolgen sluiting arrestan­ten­cel­len in Achterhoek

Er komt een onafhankelijke evaluatie naar de gevolgen van het sluiten van de negen arrestantencellen in Doetinchem in juni 2020. De politie Eenheid Oost-Nederland stemt daarmee in nadat er recent grote zorgen zijn geuit vanuit de Achterhoek.