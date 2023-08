Winterswijker (37) bestraft voor illegale opslag honderden kilo’s vuurwerk op Duits boerenerf

Taalweten­schap­per Jan Nijen Twilhaar hangt aan het Helders: ‘Dialect zat streektaal te lang dwars’

Hij studeerde taalwetenschap en promoveerde, maar vergat nooit de taal van zijn jeugd. Twee recente vertalingen van een Oudsaksisch geschrift en een aanstaand boek over de taal van zijn geboortedorp Hellendoorn getuigen van de missie die taalwetenschapper Jan Nijen Twilhaar zichzelf heeft opgelegd. „De streektaal is even hoogwaardig als welke andere taal dan ook.”