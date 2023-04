Zaak van overleden verdachte komt toch nog één keer voor de rechter

mijn stentor Dit stuurden jullie in: blije winnaars bij eiertelwed­strijd in Wijhe • Hilarische klucht in Twello

Bram uit Wijhe bleek de beste eierteller in zijn dorp en Marianne uit Deventer kwam erachter dat geluk soms heel gewoon kan zijn. En er was ook nog een geslaagde toneelvoorstelling in Twello. Dat is de selectie lezersinzendingen deze week uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek.