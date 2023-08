Zeldzame uil werd in Winterswijk doodgereden met een duif nog in z'n klauwen, nu wordt ie minutieus ontleed

met videoHet is een mannetje. Ongeveer vier jaar oud. Hij is 58 centimeter groot en heeft een spanwijdte van 1 meter 30. ,,En we noemen hem... Arthur!”

De in juni dood gevonden oehoe uit Winterswijk heeft deze vrijdag bij Naturalis in Leiden alsnog een naam gekregen. De enorme uil wordt er geprepareerd voor de wetenschap. Donderdagochtend is hij uit de vriezer gehaald, zodat preparateur Becky Desjardins het ontdooide dier uit zijn jasje kan halen en kan opzetten.

Heel bijzonder dat de schedel nog heel is. Bij verkeers­slacht­of­fers zie je vaak dat die verbrij­zeld is. Becky Desjardins, Naturalis Leiden

Voor het oog van het publiek snijdt ze samen met Liselotte Rambonnet de imposante roofvogel open, haalt zijn ingewanden eruit, doet metingen en vertelt ondertussen met Amerikaans accent haar bevindingen. ,,Het is superleuk dat we hier deze zeldzame vogel hebben gekregen uit Winterswijk. Onze laatste oehoe was alweer twaalf jaar geleden."

,,Nu de oehoe zich steeds meer uitbreidt in Nederland, is het goed dat we hem wetenschappelijk gaan volgen. Vandaar dat we hem nu opzetten voor de wetenschap, niet om hem tentoon te stellen. Hij komt uiteindelijk in een la te liggen bij onze overige collectie opgezette dieren.”

Volledig scherm De dode oehoe uit Winterswijk wordt door preparateurs Becky Desjardins (rechts) en Liselotte Rambonnet van Naturalis opgemeten: hij heeft een spanwijdte van 1,30 meter. © Peter Franken

Enige kans voor publiek

Voor het publiek is het dus de enige en laatste kans om het dier met eigen ogen te aanschouwen. ,,Heeft hij ook een naam?”, wil een jongetje uit het publiek weten. ,,Nee”, antwoordt Desjardins verbaasd. ,,Dat is wel gek eigenlijk. Hoe heet jij? Arthur? Oké, als het een mannetje blijkt te zijn gaan we hem zo noemen.”