De klasse van Frankrijk of de vechtlust van Kroatië?

Wessel Penning: Eerst het pijnpunt. Bij al het blije Kroatische vlagvertoon in de stadions moet ik helaas ook altijd even denken aan het rood-witgeblokte nationalisme dat samen met rivaliserend Servisch patriottisme eind vorig eeuw een hele regio in een oorlog stortte. Het gevolg: 140.000 doden, onder hen tienduizenden Kroaten. Wie een begraafplaats bezoekt in Zagreb, Split of waar dan ook, ziet aan de jaartallen op de rijen zwarte grafstenen dat de oorlog een flink deel van de generatie 1955-1975 heeft weggevaagd. Iedere speler van het huidige Kroatisch elftal verloor in die burgeroorlog wel een vader, moeder, oma, opa, oom, tante, neef of nicht. Iedere speler weet welke gruwelijkheden zijn gebeurd. Bijna iedereen is belast met een vijandsbeeld dat nog generaties lang in stand zal blijven.



Maar wat een volk.



Overlevers zijn het, de Kroaten. Levensgenieters ook. Bot en warm, ze zijn het allebei. Je kunt bij een stoplicht gemakkelijk ruzie krijgen met zo'n ongeschoren testosteronbom in z'n waggie, maar kijk er niet van op als je drie minuten later, wanneer alles is uitgepraat, een zoen krijgt van dezelfde snuiter.