'Het WK? Nog geen seconde aan gedacht'

Door Rik Spekenbrink



Dat Pierre van Hooijdonk zin heeft in het WK, mag geen verrassing zijn. Voetbal is behalve zijn passie ook zijn werk. ,,Maar ook voor mij komt het wat later op gang dan normaal”, zegt de analyticus. ,,Nu ben ik er echt in aan het duiken en dan komt het vanzelf.” Hoe België de favorietenrol gaat managen, of Brazilië zich revancheert van het echec van 4 jaar geleden, is Lionel Messi fit, hoe komt Kroatië voor de dag? Daar is Van Hooijdonk bijvoorbeeld benieuwd naar.



Bij anderen begint het enthousiasme pas als de bal eenmaal rolt. ,,Poeh. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er nog geen seconde mee bezig ben geweest”, zegt tenniscoach Raemon Sluiter. Als het straks eenmaal begonnen is, staat de tv in Rotterdam (of daarna in een Londens hotel) echt wel aan. ,,Vanaf de knock-out-fase kijk ik bijna alles denk ik, en beslissende poulewedstrijden ook.”