Lopetegui ontslagen als bondscoach van Spanje

Lopetegui en Real Madrid verrasten gisteren vriend en vijand met de aankondiging. De club stelde de Spaanse voetbalbond (RFEF) pas een kwartier vóór de openbaarmaking op de hoogte; kort daarvoor had Lopetegui het zelf aan bondsvoorzitter Rubiales verteld. Die ontstak volgende de Spaanse media in grote woede; niet alleen omdat Lopetegui een maand eerder zijn contract met twee jaar had verlengd, maar vooral vanwege het moment, drie dagen voor de eerste wedstrijd van Spanje op het WK.

,,We zijn gedwongen om het zonder Lopetegui te doen", vertelt Rubiales op de persconferentie. ,,Ik heb met de spelers gesproken en ik kan garanderen dat zij er alles aan zullen doen. Samen met de nieuwe staf. We zitten in een moeilijke situatie. Uiteindelijk zal dit ons sterker maken. Nee, ik voel me niet verraden door Julen. Ik bewonder en respecteer hem. Ik zie hem als een toptrainer, het was dan ook erg moeilijk om deze beslissing te nemen."

De transfer van de bondscoach werd met keiharde kritiek in de meeste Spaanse media ontvangen. ,,Hij is een pyromaan die zijn eigen huis in de fik steekt,” schreef het dagblad El País. Spanje beschouwt zich vooraf als een van de favorieten voor de wereldtitel, maar ineens gaat het in het trainingskamp in Krasnodar niet meer over het openingsduel met Portugal, aanstaande vrijdag.