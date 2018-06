‘Met de Rode Duivels is altijd wel iets aan de hand’

Hazard voert druk op: 'Het moet nú gebeuren'

10 juni Aanvoerder Eden Hazard vindt dat het Belgische voetbalelftal op het WK met niets minder dan de wereldtitel genoegen moet nemen. ,,We zitten allemaal op onze top. We spelen bij topploegen en hebben een goed seizoen achter de rug'', zei de spelmaker van Chelsea. ,,Dit is niet alleen het moment voor mij, maar voor deze hele generatie.''