Schalke bevestigt betrokkenheid Harit bij dodelijk ongeluk

Bij het ongeluk is een 28-jarige man om het leven zijn gekomen. Harit zag op een onoverzichtelijke weg een voetganger over het hoofd. Harit, die in de auto gezelschap had van zijn broertje, werd na verhoor op het politiebureau vrijgelaten. Volgens Schalke is hij in shock. ,,Hij wordt nu psychologisch begeleid'', aldus Schalke in een verklaring.



Harit kwam bij het WK in Rusland één duel in actie voor het reeds uitgeschakelde Marokko. De middenvelder stond in de basis tegen Iran (0-1) en werd in de 82ste minuut gewisseld.