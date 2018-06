Scorende Neymar leidt bij rentree Brazilië langs Kroatië

Neymar mocht van Tite direct na de rust invallen voor Fernandinho. Hij zocht na zijn treffer de bondscoach op om zijn doelpunt te vieren.



De vedette van Paris Saint-Germain liep eind februari een breukje op in zijn rechtervoet en kwam sindsdien niet meer in actie.De PSG-ster is net op tijd fit geraakt voor het WK, maar Tite is voorzichtig.



Kroatië had vanmiddag aanvankelijk de beste kansen. Dejan Lovren was voor rust met een kopbal dicht bij een doelpunt en in de tweede helft kreeg Ante Rebic een goede kans. Doelman Alisson greep echter goed in. Daarna was het de individuele klasse van Neymar die de doorslag gaf. Brazilië kwam na de openingstreffer nauwelijks nog in problemen. Firmino maakte er met een fraai lobje 2-0 van. Het was de tiende opeenvolgende zege voor Brazilië.



Brazilië speelt de eerste wedstrijd op het WK op 17 juni tegen Zwitserland. Kroatië begint een dag eerder aan het WK tegen Nigeria.