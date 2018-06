'Toekomst Spaanse bondscoach Lopetegui vlak voor WK onzeker'

Socceroos Zo probeert Van Marwijk van Socceroos stuntploeg te maken

9:53 Bert van Marwijk (66) is een zeldzame Nederlander op het WK in Rusland. Hoe probeert de bondscoach van Australië van zijn modale spelersgroep een stuntploeg te maken, te beginnen zaterdag in Kazan tegen favoriet Frankrijk? ,,Als bondscoach heb je altijd te weinig tijd, maar we hebben veel winst geboekt.’’