Videoref controleert ieder doelpunt in Rusland

Perez vervangt geblesseer­de Lanzini bij Argentinië

15:25 Middenvelder Enzo Perez van River Plate is toegevoegd aan de Argentijnse selectie voor het WK voetbal in Rusland. De 32-jarige Zuid-Amerikaan is de vervanger van Manuel Lanzini, die vrijdag tijdens de training een zware knieblessure opliep.