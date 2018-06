Wat gebeurt er als Engeland en België straks gelijkspelen?

Het is een opmerkelijke stand in groep G. België en Engeland hebben na twee duels allebei evenveel punten en exact hetzelfde doelsaldo. Wat gebeurt er als ze in de derde groepswedstrijd tegen elkaar gelijkspelen?

Want dat ze geplaatst zijn voor de achtste finales, weten beide landen na de ruime zege van Engeland op Panama. In dat licht gaat de wedstrijd donderdagavond (20.00 uur) in Kaliningrad niet knetteren van de spanning.

De grote vraag is nu wie er groepswinnaar wordt. En dan vooral: wie wordt er groepswinnaar als Engeland - België eindigt in een gelijkspel en de landen dus in punten en doelsaldo exact gelijk staan? De huidige stand is als volgt:

1. Engeland 2-6 (8-2)

2. België 2-6 (8-2)

3. Tunesië 2-0 (3-7)

4. Panama 2-0 (1-9)

De regels van de FIFA zijn er duidelijk over. De criteria om te bepalen wie op welke plek eindigt zijn als volgt:

1) Het aantal behaalde punten

2) Het doelsaldo

3) Meeste doelpunten gemaakt in alle groepsduels

4) Onderling resultaat

5) Onderling doelsaldo

6) Aantal goals in onderling gespeelde wedstrijd(en)

Tot zover kan er geen beslissing gemaakt worden. Als Engeland - België in een remise eindigt, staan beide landen op al deze punten op dezelfde hoogte. Het volgende criterium brengt wellicht een oplossing.

7) De minste strafpunten op basis van gele en rode kaarten

- 1 strafpunt voor een gele kaart

- 3 strafpunten voor rood na tweemaal geel

- 4 strafpunten voor rechtstreeks rood

- 5 strafpunten voor rechtstreeks rood én geel in één keer

Op dat punt is er nu een onderscheid waar te nemen. Engeland heeft namelijk tot dusver tweemaal geel (= twee strafpunten) gekregen, en België driemaal geel (= drie strafpunten). Het is ook om die reden dat Engeland in de huidige stand boven België staat. Het overigens om diezelfde reden dat Spanje in groep B boven Portugal staat.

Maar wat nou als België en Engeland gelijkspelen, en Engeland krijgt in dat duel één gele kaart en België blijft daarvan verschoond? In dat geval zal het laatste criterium uitsluitsel brengen.

8) Loting

In de achtste finales nemen België en Engeland het op tegen de beste twee teams uit poule H, waarin Japan, Senegal, Colombia en Polen allemaal nog kans maken. Het is ook nog maar sterk de vraag of het voor Engeland en België zal lonen om poulewinnaar te worden, want in de kwartfinale wacht dan zeer waarschijnlijk de winnaar van de achtste finale tussen Brazilië en Duitsland.