Wisseling van de wacht: Mbappé - de nieuwe superster - steelt de show

De net 19-jarige Kylian Mbappé sloot de net 31-jarige Lionel Messi in de armen. De eerste is al bezig WK-geschiedenis te schrijven zoals Pelé dat ooit deed. Messi begreep dat het klaar is op WK's. Wereldkampioen zal hij niet meer worden. De zo lang magistrale veteraan mag naar huis. Hij blijft vast nog even koning van Barcelona maar het tijdperk Mbappé is begonnen.

De Franse media komen woorden tekort hun nieuwe superster te beschrijven. Door zijn bravoure staat het land plots weer achter het team. Er was twijfel over de inzet van sommige spelers, vooral de soms hooghartige Paul Pogba (25) wekte irritatie. Dat heeft hij wel weggenomen door hard te knokken voor het team. Het doelpunt van de eveneens jonge Benjamin Pavard (22) wordt een klassieker vanwege de schoonheid in de uitvoering. Maar Kylian Mbappé manifesteerde zich als het nieuwe fenomeen. Een groeibriljant die alles al kan en bovendien speelt met een glimlach en niet met een zure pruillip zoals zijn teamgenoot Neymar (26). Beiden verdienen hun brood bij de Franse topclub Paris Saint-Germain.

‘De dag van Kylian Mbappé's glorie is aangebroken‘, aldus Le Monde met een verwijzing naar een regel uit het Franse volkslied. Niet alleen is hij een geweldige voetballer en zelfs een 'wervelend wonderkind', maar deze jongen is zo goed dat het de tegenstander heel wat gele kaarten kost hem af te stoppen, aldus de krant. Het lukte de Argentijnen niet hem uit de wedstrijd te schoppen. Als Cruyff in zijn beste dagen was hij gewoon te snel voor de Argentijnse tackles. Beangstigend wordt het bijna als de Franse trainer Didier Deschamps over hem zegt: ,,Kylian is een speler boordevol kwaliteit maar er zit nog een grote marge van progressie in zijn spel. Ik ben blij dat hij Frans is.”



Dat laatste geldt voor heel Frankrijk want de nieuwe held had ook voor Kameroen kunnen spelen waar zijn vader, een niet onverdienstelijke amateurvoetballer, vandaan komt. Zijn Franse moeder Fayza Lamari was ooit handbalinternational. Er is veel sympathie voor de goedlachse speler die zelf ook zo lijkt te genieten van het toernooi. Dat hij zijn WK-bonussen weggeeft aan goede doelen maakt hem helemaal onweerstaanbaar.

Quote Veel succes met de volgende wedstrij­den, behalve tegen Brazilië Tweet Pelé

Jongste

‘Hij is de jongste speler ooit die twee keer scoorde in een WK-toernooi, sinds een zekere Michael Owen in 1998’, aldus Le Figaro. Grappig is dat de nieuwe ster nog niet eens geboren was toen Owen dat kunstje flikte. Mbappé is van december 1998.



Sinds het legendarische optreden van de destijds 17- jarige (en acht maanden) Edson Arantes do Nascimento (Pelé) op het zwartwit WK van 1958 in Zweden heeft geen tiener zoveel indruk gemaakt. Eigenlijk draaide bijna alles in de wedstrijd tegen Argentinië om de jongeling uit de Parijse banlieu: door hem kreeg Frankrijk een strafschop en door hem kwam de vrije trap die door Griezmann op de lat werd gekogeld. En hij scoorde er dus twee. Mbappé maakte de Argentijnen gek met zijn talenten. Pelé zelf zag dat en feliciteerde zijn erfgenaam gisteravond met een tweet: ‘Gefeliciteerd Mbappé. 2 goals in een WK en zo jong. Daarmee ben je in goed gezelschap. Veel succes met de volgende wedstrijden, behalve tegen Brazilië.