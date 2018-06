Zes vragen en antwoorden: wat mag de videoscheids en wat niet?

1. Ja, dat mag. ‘Gewelddadig handelen’ mag altijd achteraf bestraft worden met de rode kaart. Maar mocht dat in het strafschopgebied gebeuren, is het niet zo dat er dan zeven minuten na het incident alsnog een penalty gegeven mag worden.



2. Ja, dat mag. De meetapparatuur is dermate secuur dat een scheidsrechter erop mag vertrouwen dat het advies van de VAR over buitenspel klopt.



3. Nee, dat mag niet meer. Kuipers had het spel stil moeten leggen voordat de bal weer in het spel werd gebracht. In die tijd had Makkelie de beelden moeten analyseren en had Kuipers naar de kant gemoeten om te oordelen of het een strafschop was.



4. Nee. De veldscheidsrechter blijft eindverantwoordelijk. Strafschopmomenten blijven vaak interpretatie. Wat Makkelie een strafschop kan vinden, kan Kuipers heel anders beoordelen. Hij beslist nadat hij de beelden heeft gezien.



5. Nee, hij moet zelf gaan kijken op het scherm. Op meetbare feiten mag Kuipers blind afgaan, zoals buitenspel. Zaken die interpretabel zijn als een rode kaart, strafschop of een handsbal, moeten altijd worden gecheckt door degene die uiteindelijk ook eindverantwoordelijk is: de veldscheidsrechter.



6. Nee. Al ziet Makkelie overduidelijk dat de beslissing niet klopt, hij mag er niks over zeggen. Het beoordelen van hoekschoppen zit (nog?) niet in het takenpakket van de VAR.