Ali Boussaboun en Ali Elkhattabi over WK-kansen Marokko: ‘Hakim Ziyech, dat is het pure voetbal’

WK Voetbalpod­cast | ‘Zakelijk en zonder te sprankelen, er moet nog veel beter bij Oranje’

Oranje is het WK in Qatar gestart met 2-0 overwinning op Senegal. Cody Gakpo en Davy Klaassen scoorde voor Oranje, maar debutant Andries Noppert was de man die show stal. Over de eerste wedstrijd, de aanvoerdersband, veel minuten blessuretijd en meer praat Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou.

6:00