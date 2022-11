Australië bereikt voor eerst in zestien jaar achtste finales WK na knappe zege op Denemarken

Gretig gleed Jackson Irvine de haartjes van zijn benen, vandaag, in de slotfase van Australië-Denemarken. Alsof zijn land al niet genoeg passie had getoond tijdens dit WK, onderstreepte hij nog eens de strijdvaardigheid van de ploeg van Graham Arnold. En dat alles niet zonder bekroning. Dankzij de 1-0 overwinning gaan The Socceroos naar de knock out-fase van het toernooi en komt voor de Denen een roemloos einde aan het Qatarese avontuur.

Veelzeggende taferelen waren het, na afloop van een wedstrijd waarin Australië ronduit efficiënt was geweest. Doelpuntmaker Mathew Leckie vormde het middelpunt van een uitgelaten gezelschap, dat tamelijk onverwacht beter bleek dan Denemarken, het land dat voorafgaand aan het toernooi door sommigen nog was getipt als outsider voor de WK-winst.

Weinig toeschouwers die in de eerste helft bevangen door opwinding zullen zijn geraakt in het Janoub Stadium. Met de 0-0 stand, die voor Australië aanvankelijk volstond om door te gaan naar de knock out-fase, lag het initiatief bij Denemarken. Kansen waren niettemin spaarzaam. En als er al eens gevaar dreigde, was daar altijd Mathew Ryan, de doelman van The Socceroos, die een stabiele indruk maakte. Aan de andere kant van het veld zal zijn collega Kasper Schmeichel zich eenzaam hebben gevoeld, zo weinig kreeg hij te doen tijdens zijn 88ste interland.

Volledig scherm Kasper Schmeichel ziet het schot van Mathew Leckie in het doel verdwijnen. © AFP

Goal Mathew Leckie bevrijdend én noodzakelijk

Daarin veranderde na de pauze niet bijzonder veel. Dat nam niet weg dat Australië toen wél enige urgentie in zijn aanvalsspel tentoonspreidde. En dit kon niet los worden gezien van de tussenstand bij Tunesië-Frankrijk, de andere wedstrijd in de poule. De 1-0 voorsprong van het Afrikaanse land betekende dat het elftal van Arnold op dat moment niet meer genoeg had aan een punt. In die zin was de treffer van Leckie even bevrijdend als noodzakelijk.

In het vervolg van het duel probeerde Denemarken nog wel jacht te maken op de gelijkmaker, maar de overtuiging ontbrak om Australië nog serieus aan het bibberen te krijgen. Integendeel. Een enkel zenuwslopend momentje in de slotseconden nagelaten, toen Schmeichel mee naar voren toog, Arnold’s gele leger tamelijk moeiteloos op de been. Gevolg: de hoop op nog meer stunts tijdens dit WK blijft levend voor het elftal.



Australië speelt zaterdagavond om 20.00 uur tegen de nummer twee uit groep C, waarin Polen, Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico zitten. De duels vanavond: Polen - Argentinië en Saoedi-Arabië - Mexico.

