Australië pakt eerste WK-zege sinds 2010 dankzij fraaie kopgoal tegen Tunesië

Even is het alsof de trefzekere spits in Graham Arnold herboren wordt, halverwege de eerste helft van Tunesië-Australië. Aanvaller Craig Goodwin heeft de bal net met zijn linkervoet het strafschopgebied ingezonden, als het lichaam van de bondscoach van The Socceroos prompt in beweging komt langs de zijlijn. Hij zoekt positie, timet. En dan, precies wanneer de voorzet van Goodwin de daling inzet, kopt hij de bal denkbeeldig tegen de touwen.

Het beslissende doelpunt van Mitchell Duke, in de 23ste minuut; het is er een zoals de kopsterke Arnold er in zijn jonge jaren zoveel heeft gemaakt voor onder meer Roda JC, NAC en het Australisch elftal. Vandaar de herkenning vermoedelijk bij de 59-jarige bondscoach, op het moment dat oud-Spartaan Goodwin de bal afgemeten naar het hoofd van Duke stuurt. Een doelpunt is het, zal later blijken, van grote waarde. Dankzij de 0-1 overwinning op Tunesië mag Australië, dat eerder dit WK met 4-1 verloor van Frankrijk, blijven dromen van de knock out-fase van het toernooi in Qatar.

De zege is er een die feilloos past in het straatje van Arnold en zijn ploeg. Vechten, strijden, tot het gaatje gaan om doelpunten te voorkomen; zo manifesteert Australië zich ook bij uitstek tegen Tunesië. Zoals Harry Soutar, enige minuten voor rust. Met gevaar voor eigen leven werkt de verdediger een inzet van Mohamed Dräger dan over de achterlijn. Kort voor tijd, als Tunesië-aanvaller Youssef Msakni de kans op de gelijkmaker gemist heeft, doet Soutar hetzelfde met een meesterlijke sliding.

Goed is het allesbehalve wat beide landen laten zien in het Al Janoub Stadium. Maar juist die power, na de pauze tenminste zo belichaamd door Tunesië, maakt veel goed. Grote kansen zijn lang zeldzaam, al krijgt Mathew Leckie ruim twintig minuten voor tijd dé mogelijkheid om Australië in veilige haven te helpen. Op aangeven van opnieuw Goodwin komt hij een halve teen tekort om de bal binnen te glijden. Een misser is het, die uiteindelijk slechts een voetnootje zou zijn op een voor Australië geslaagde middag. De eerste WK-zege sinds 2010 is een feit voor de ploeg van Arnold.

Veelzeggend is na afloop de gepassioneerde lichaamstaal van de bondscoach, pal voor zijn dug-out. De volgende tegenstander, Denemarken, is normaal gesproken sterker. Maar, weet Arnold, aan ijver zal het zijn elftal ook dan niet ontbreken. En er zijn er weinigen die die hoop zo kunnen uitstralen als Arnold, te midden van zijn even moegestreden als uitgelaten spelers.

