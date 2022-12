Bekende sportjournalist VS die tijdens kwartfinale Oranje overleed stierf aan ‘verwijde aorta’

UPDATEGrant Wahl, de bekende Amerikaanse sportjournalist die vrijdag op de tribune tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië overleed, is gestorven aan een ‘verwijde aorta’. Dat meldt zijn echtgenote Céline Gounder, die arts en medisch journalist is.

Al snel na de plotselinge dood van Wahl gingen er wilde verhalen rond over hoe dit kon gebeuren. Een broer van Wahl zei eerder dat anderen mogelijk verantwoordelijk waren voor zijn overlijden omdat de journalist ‘niet zomaar’ kon zijn gestorven, maar dat nam hij later terug. Volgens Gounder was er van verdachte omstandigheden echter geen sprake en is hij overleden aan een aneurysma aan zijn aorta, waarbij de belangrijke slagader wijder dan normaal is en uiteindelijk kan scheuren. ,,Dit was zich waarschijnlijk al jaren aan het opbouwen”, aldus Grounder tegen de Amerikaanse zender CBS.

Wahl, die 48 jaar werd, werkte voor CBS Sports en was een van de bekendste Amerikaanse sportjournalisten. Onlangs eerde de FIFA hem nog omdat hij acht wereldtoernooien achter elkaar had verslagen. Enkele dagen voor zijn dood werd hij kort vastgehouden door de autoriteiten in Qatar omdat hij in een regenboogshirt verscheen bij het stadion waar de VS tegen Wales zouden spelen. In Qatar is homoseksualiteit strafbaar.

Volgens de Amerikaanse radiozender NPR zakte Wahl op de perstribune in elkaar. Dat gebeurde kort na het einde van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Hulpverleners probeerden hem ter plekke te reanimeren voor ze hem wegdroegen.

In zijn podcast Fútbol with Grant Wahl zei de journalist donderdag dat hij in Qatar twee keer medische hulp had gezocht voor een bronchitis die hij naar eigen zeggen opliep door oververmoeidheid. ,,Mijn lichaam zei me: makker, je slaapt niet genoeg. En het kwam in opstand”, aldus Wahl.

De Amerikaanse basketballegende LeBron James sprak zijn grote waardering uit voor Wahl. In 2002 zette de sportverslaggever James nog op de cover van het tijdschrift Sports Illustrated. Hij was toen nog een tiener. ,,Ik was dol op Grand en dat hij mij op de cover zette. Dat was super cool en het was altijd fijn met hem als hij in de buurt was.”

Condoleances Infantino FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zaterdag condoleances overgebracht aan de familie en vrienden van Grant Wahl. ,,Zijn liefde voor voetbal was immens en zijn berichtgeving zal worden gemist door iedereen die onze sport volgt”, aldus Infantino. ,,Namens de FIFA en de voetbalgemeenschap betuigen we onze oprechte condoleances aan zijn vrouw Céline, zijn familie en zijn vrienden in deze moeilijke tijd.”