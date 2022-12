Braziliaanse bondscoach Tite na kritiek op zijn dansje: ‘Respectloos? Het was pure blijdschap’

WK voetbalpod­cast | ‘Voetbal is geen jurysport, het gaat om het resultaat!’

Oranje heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. Amerika werd met 3-1 verslagen. Goed was het spel niet, maar effectief wel. Dus genoeg stof om over te praten voor Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels en Mikos Gouka. Ook met het oog op de tegenstander: Argentinië.

4 december