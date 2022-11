Brazilië houdt adem in na enkelblessure Neymar: ‘We moeten geduld bewaren’

Brazilië kende donderdag tegen Servië (2-0) dankzij twee goals van Richarlison een perfecte WK-start. Of heeft de titelfavoriet voor de eerste zege een dure prijs moeten betalen? Smet op de Braziliaanse feestvreugde in Qatar was de blessure die sterspeler Neymar in de slotfase opliep.

Neymar moest in de 79ste minuut met een enkelblessure naar de kant na een tackle van Nikola Milenkovic. De aanvaller van Paris Saint-Germain, die werd vervangen door oud-Ajacied Antony, ging hinkend en in tranen van het veld. Het is niet de eerste keer dat Neymar kampt met een probleem aan zijn rechterenkel, die na afloop al behoorlijk gezwollen leek. Hoe ernstig de blessure dit keer is, staat nog niet vast.

Tite optimistisch

Bondscoach Tite bleef optimistisch. ,,Neymar komt dit WK nog ‘gewoon’ in actie”, sprak hij op de persconferentie na afloop. ,,Neymar had al even last van zijn enkel voordat we twee keer scoorden, maar het team had hem nodig. Hij overwon zijn pijn daarvoor. Het is opmerkelijk dat hij de pijn zolang heeft kunnen verbijten, want pas na elf minuten vroeg hij om een wissel. Je kunt er zeker van zijn dat Neymar nog gaat spelen op dit WK.”

Volledig scherm De gezwollen enkel van Neymar. © AFP

Dat is echter nog de vraag. ,,De zwelling is zo dik dat we 24 tot 48 uur moeten wachten met de diagnose”, aldus de Braziliaanse arts Rodrigo Lasmar. ,,Het is belangrijk om te zien hoe hij reageert. We zijn al begonnen met de behandeling en we moeten rustig en geduldig blijven”.

Neymar liep hinkend door de catacomben na het duel. Hij had het tegen Servië sowieso zwaar te verduren. In totaal werd er in het Lusail Stadium negen keer een overtreding op hem begaan. Strahinja Pavlovic kreeg al na zes minuten geel na een overtreding op de Braziliaanse nummer. Ook voormalig AZ- en Ajax-speler Nemanja Gudelj werd op de bon geslingerd toen hij vlak na rust Neymar alleen nog kon afstoppen met een overtreding. van de persvoorlichter mocht hij niet met het journaille praten.

Antony, de Ajacied die deze zomer voor 100 miljoen euro naar Manchester United vertrok, over de blessure van Neymar: ,,Hopelijk valt het mee. We hebben hem nodig om wereldkampioen te worden.”

WK in eigen land

De 30-jarige Neymar won met Brazilië de Confederations Cup in 2013 en hielp zijn land aan olympisch goud in 2016 in Rio de Janeiro. Op het WK van 2018 werd hij met Brazilië in de kwartfinale uitgeschakeld door België. Vier jaar eerder op het WK in eigen land raakte hij in de kwartfinale zwaar geblesseerd tegen Colombia. Zonder Neymar verloor Brazilië de halve finale tegen Duitsland met 7-1.

In 2019 miste hij het door Brazilië gewonnen toernooi om de Copa América nadat hij in een vriendschappelijke interland tegen Qatar geblesseerd raakte aan zijn rechterenkel.

Volledig scherm Juni 2019: Neymar raakt tegen Qatar geblesseerd en mist de Copa América. © AFP

