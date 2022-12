Cafés met oranjefans lopen snel leeg na nederlaag tegen Argentinië: ‘Helaas is het toch slecht afgelopen’

Veel cafés en andere gelegenheden waar oranjefans waren samengekomen voor het duel tegen Argentinië liepen snel leeg na het verlies na strafschoppen. In Stadscafé de Basiliek in Den Bosch namen enkele bezoekers nog een biertje na de uitschakeling, maar de meeste fans vertrokken na de wedstrijd direct naar huis.

Ook in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, waar duizenden mensen de wedstrijd keken in het Huis van Oranje, is iedereen bijna weer op huis aan. Her en der zitten nog mensen teleurgesteld met hun hoofd tussen hun armen, aldus een fotograaf ter plaatse.

In veel Limburgse kroegen deden bezoekers het er na de wedstrijd het zwijgen toe. In Eindhoven en Roermond knalde hier en daar wat vuurwerk, maar dat duurde maar eventjes. Ook in Leiden was vuurwerk te zien en te horen.

Feest voorbij

In het Friese Joure zat het met vlaggetjes versierde café de Stam bomvol met voetballiefhebbers die gezamenlijk keeper en plaatsgenoot Andries Noppert wilden aanmoedigen. Veel bezoekers hadden zich in oranje shirts gestoken. De sfeer was uitbundig, maar na de mislukte strafschoppenserie was het feest voorbij, al bleven er nog wel wat oranjefans zitten.

In Bergen op Zoom was het redelijk druk in de horecagelegenheden op en rond de Markt. ,,Het begon allemaal heel gezellig”, zei de 20-jarige Jetze die met een groepje vrienden in café de Markies was neergestreken. ,,Maar na die assist van Messi en de Argentijnse penalty vielen de meeste mensen stil. Iedereen had weer hoop na die tegengoals van oranje, maar helaas is het toch slecht afgelopen.”

Argentinië schakelde Oranje uit na strafschoppen, na een eindstand van 2-2.

