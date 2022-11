Christian Eriksen terug op groot toernooi: uitgefloten Denemarken bijt zich stuk op taai Tunesië

Het applaus naar het plukje Deense aanhang gaat zichtbaar gepaard met enige emoties, vanmiddag, direct na afloop van de wedstrijd tegen Tunesië. In een tamelijk vlak eerste optreden tijdens het WK van 2022, heeft Christian Eriksen nooit echt zijn stempel kunnen drukken. Maar voor de middenvelder zelf voelt het in 0-0 geëindigde duel in het Education City Stadium toch als een soort overwinning. Althans, zo lijkt het.

Zo’n anderhalf jaar geleden is het dat Eriksen tijdens het EK-duel Denemarken-Finland naar de grond zakte vanwege een hartstilstand. Het einde van zijn loopbaan leek aanstaande. In die zin voelt het voor zijn ploeggenoten bijna als een sprookje dat de voormalig Ajacied er tijdens dit wereldkampioenschap ‘gewoon’ weer bij is namens hun ploeg. Al was het maar omdat hij tijdens de voorbereiding fitter en gretiger oogde dan ooit. ,,Christian bleef maar op het veld dingen met de bal doen”, doelde bondscoach Kasper Hjulmand voorafgaand aan de ontmoeting met Tunesië op diens enthousiasme. ,,We moesten hem uiteindelijk naar de kleedkamer trekken.”

En wel ja, wat zou het voor Eriksen en zijn elftal mooi zijn geweest als die comeback op een groot toernooi met franje gepaard zou zijn gegaan. De mogelijkheden daartoe zijn er deze dinsdag beslist geweest in Doha, waar de middenvelder halverwege de tweede helft tweemaal dichtbij een doelpunt is. Een maal redt keeper Aymen Dahmen van Tunesie stijlvol, even later wordt een kopbal van Eriksen door een ploeggenoot niet gepromoveerd tot treffer.

Volledig scherm De Deense doelman Kasper Schmeichel (l) staat een treffer van Issam Jebali in de weg. © AFP

Het zou op basis van de hele wedstrijd ook niet verdiend zijn geweest, een late goal. Juist omdat een hartstochtelijk knokkend Tunesië daaraan voorafgaand een aantal aardige mogelijkheden heeft gekregen. Met name spits Issam Jebali, die in de openingsfase een goal vanwege buitenspel afgekeurd ziet worden, is na rust dichtbij. Hij stuit dan op Kasper Schmeichel, de solide doelman van de Denen, die tijdens de warming-up nog het meeste opzien baren door in een zwart protestshirt te verschijnen.

De gemiste kansen van Eriksen halverwege de tweede helft zouden de aanzet zijn van een slotfase waarin serieus gevaar voor beide doelen uitblijft en waarin Denemarken in blessuretijd tevergeefs een penalty claimt. Wat dat betreft valt op de 0-0 eindstand weinig af te dingen. Des te mooier is het voor de Deense aanhang om te zien hoe de pechvogel van EURO2022 na afloop pal voor zijn ploeggenoten, die anderhalf jaar terug een rij vormden om zijn reanimatie uit beeld te houden, zijn dankbaarheid toont. Eriksen is terug op het hoogste podium. Dat stemt zelfs na een teleurstellend optreden tot vrolijkheid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.